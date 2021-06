Beliebte Manga-Comic-Adaption : Alice in Borderland bei Netflix: Wann kommt Staffel 2 der Serie?

Die japanische Netflix-Original-Serie „Alice in Borderland“ soll eine 2. Staffel bekommen. Das steht schon länger fest. Doch wann geht es endlich weiter?

von Sebastian Lohse

25. Juni 2021, 16:10 Uhr

Tokio | Auf einmal ist Tokio leer. Was sich bei Bildern mit vollgestopften U-Bahnen und überlaufenen Zebrastreifen wohl niemand vorstellen kann, passiert dem 24-jährigen Arisu (Kento Yamazaki) und seinen beiden Freunden Chota und Karube in der Netflix-Original-Serie „Alice in Borderland“. Doch sind sie tatsächlich allein in der größten Stadt der Welt?

Spiele auf Leben und Tod

Nicht wirklich. Immer wieder begegnet Arisu anderen Menschen, die sich in einer Welt wiederfinden, die sie nicht verstehen. Noch verstörender sind allerdings die Spiele, die sie dort erwarten. Dabei geht es um nicht weniger als das nackte Überleben.

Haro Aso, Shogakukan/ROBOT/Netflix

Als Belohnung winkt eine Spielkarte. Wozu die gut ist, müssen die unfreiwilligen Spieler erst noch herausfinden. Doch sie müssen schnell sein. Denn mit jedem Tag, der vergeht, läuft auch ihr Visum ab. Mehr Tage auf dem Konto bedeuten ein längeres Leben. Doch die sind nur mit der Teilnahme an weiteren tödlichen Spielen zu bekommen. Läuft das Visum ab, sorgt ein Laser für ein abruptes Lebensende.



Weltweiter Erfolg für Netflix

Die acht Episoden der ersten Staffel hat Netflix am 10. Dezember 2020 weltweit veröffentlicht. Der düstere Sci-Fi-Thriller, der auch vor blutigen Gore-Elementen nicht haltmacht, erfreute sich großer Beliebtheit. Laut Netflix ist es die beliebteste japanische Original-Realserie des Streaming-Diensts. In Deutschland landete die Serie ebenfalls in den Top Ten.

Dass es eine zweite Staffel geben wird, wurde bereits zwei Wochen später – pünktlich zu Weihnachten –angekündigt. Wann es so weit ist, wurde bisher nicht verraten. Auf Nachfrage bei Netflix heißt es: „Aktuell können wir leider noch keinen Starttermin für die zweite Staffel verkünden.“ Also heißt es weiterhin abwarten.

Haro Aso, Shogakukan/ROBOT/Netflix

Hinweis auf Release von Staffel 2

Einen Hinweis auf ein mögliches Datum liefert jedoch die letzte Szene der achten Episode.

!!!SPOILER!!!

Als die Luftschiffe auftauchen, sind am Gebäude links Plakate zu sehen, auf denen ein Release zu sehen ist, das auf Ende Juli terminiert ist. Ob das aber tatsächlich das Veröffentlichungsdatum ist, bleibt abzuwarten. Netflix hat bisher noch kein offizielles Datum genannt. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfte der Produktionsplan ohnehin durcheinandergeraten sein.

Manga als Vorlage für die Netflix-Serie

Die Thrillerserie ist übrigens eine Verfilmung der Mangareihe „Imawa no kuni no Arisu“ (etwa: Alice im Land der Todesstunde) von Haro Aso. Die 65 Kapitel sind von 2010 bis 2016 in den japanischsprachigen Magazinen „Shonen Sunday S“ (bis 2015) und „Weekly Shonen Sunday“ (2015 bis 2016) erschienen. Die erste Staffel der Netflix-Verfilmung umfasst etwa die Hälfte der Kapitel.

Wer nicht mehr auf die neue Staffel warten kann oder möchte, hat dank der Manga jetzt schon die Möglichkeit zu erfahren, wie es weitergeht bzw. wie es endet. Einziger Wermutstropfen: Auf Deutsch sind die Manga bisher noch nicht erschienen. Wer kein Japanisch kann, sollte zumindest gut in Französisch aufgepasst haben. In 18 Bänden wurde „Alice in Borderland“ in Frankreich 2013 bis 2017 veröffentlicht.