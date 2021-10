Colorado : Wapiti-Hirsch in USA nach zwei Jahren von Reifen befreit

Uncredited/Colorado Parks and Wildlife via AP/dpa

Uncredited/Colorado Parks and Wildlife via AP/dpa

Vier Versuche hatten die Ranger gebraucht, bis sie dem Tier helfen konnten: Ein Hirsch im US-Bundesstaat Colorado hatte zwei Jahre lang einen Reifen um den Hals getragen. Jetzt ist er befreit worden.

Pine | Mit einem schweren Reifen um seinen Hals ist ein Wapiti-Hirsch im US-Bundesstaat Colorado zwei Jahre in der Wildnis unterwegs gewesen - nun haben ihn Wildhüter von der Last befreit. Allerdings hätten die beiden Ranger Dawson Swanson und Scott Murdoch bei der Aktion am Samstag das Geweih abtrennen müssen, berichtete die staatliche Behörde Colorado P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.