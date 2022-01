Empfehlung des RKI : Warum Sie die Corona-Warn-App im Testzentrum ausschalten sollten

Die Corona-Warn-App schlägt bei immer mehr Menschen in Deutschland Alarm. Um vermeintliche Falschmeldungen zu vermeiden, rät das RKI nun, die App vor dem Testzentrum zwischenzeitlich zu deaktivieren.

Hamburg | Die Omikron-Variante sorgt in Deutschland aktuell nahezu täglich für neue Rekordzahlen. Am Samstag vermeldete das Robert Koch-Institut mit 497,1 einen erneuten Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Durch die hohen Infektionszahlen werden auch immer mehr Warnmeldungen in der Corona-Warn-App an die Nutzer übermittelt. Zum Thema: Das müssen S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.