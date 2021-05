„Princess Charming“ : Kuppel-TV: Warum eine lesbische Frau der bessere „Bachelor“ ist

Auf TVNOW ist „Princess Charming“ gestartet. Die lesbische Dating-Show ist Pflichtprogramm – auch für Hetero-Trash-Fans.

Berlin | Am Pfingstmontag hat Inka Bause die Singles der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel vorgestellt. Eine davon ist Lara; sie hat einen Reiterhof in Schleswig-Holstein, sucht eine Partnerin – und ist als lesbische Kandidatin nicht mal die erste in diesem Format. Tags drauf startet beim Streamingdienst TVNOW dann „Princess Charming“, die erste regulär lesbisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.