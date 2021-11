Fünf Tote in US-Stadt Waukesha : Auto rast in Weihnachtsparade – Was wir wissen und was nicht

Die Stadt Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin trauert um mehrere Todesopfer und Verletzte, die bei einer Weihnachtsparade von einem SUV über- oder angefahren wurden. Welches Motiv hinter der Tat steckt, ist noch unklar.

Waukesha | Bei einer vorweihnachtlichen Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Das teilten die Behörden der Stadt Waukesha in der Nacht zum Montag (Ortszeit) mit. Derzeit ist vieles noch unklar, die Lage unübersichtlich – was wir Stand jetzt wissen und was nicht: Was bislang bekannt ist Tatort: Am Sonntag fe...

