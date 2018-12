Von "Tatsächlich...Liebe" bis "Kevin allein zu Haus" : Stimmen Sie ab: Was ist Ihr liebster Weihnachtsfilm 2018?

Unser Redakteur Kim Patrick von Harling hat seine Auswahl getroffen – auf welche Filme können Sie nicht verzichten?

von Kim Patrick von Harling

11. Dezember 2018, 16:46 Uhr

Hamburg | Weihnachtsgebäck, Weihnachtsbaum, Weihnachtslieder, Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsmärkte gehören zur besinnlichen Zeit des Jahres einfach dazu. Was fehlt? Richtig, Weihnachtsfilme. Unser Redakteur Kim Patrick von Harling zählt seine drei Lieblingsfilme zu Weihnachten auf und ist gespannt, wie Sie sich entscheiden würden.

"Tatsächlich…Liebe"

Meine Nummer eins ist "Tatsächlich…Liebe". Der Film vereint verschiedene Geschichten, die dem Phänomen Liebe auf den Grund gehen. Er beweist auf humoristische und berührende Art und Weise, dass die Liebe in der Weihnachtszeit noch einmal eine besondere Bedeutung erlangt.

"Die Muppets-Weihnachtsgeschichte"

Mit einem hauchdünnen Abstand hinter "Tatsächlich…Liebe" steht bei mir an zweiter Stelle "Die Muppets-Weihnachtsgeschichte". Der Film schafft es, den Klassiker "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens auf kinderfreundliche Art und Weise zu erzählen. Zugegeben, ich bin mit den Muppets groß geworden und bin da sicherlich nicht ganz neutral in der Filmauswahl, allerdings bilde ich mir ein, dass in diesem Format auch den Kleinsten die Geschichte von Ebenezer Scrooge nahe gebracht werden kann.

"Schöne Bescherung"

Ein Film, mit dessen Hauptdarsteller ich mich in der Weihnachtszeit bestens identifizieren kann, ist meine Nummer drei: "Schöne Bescherung". Der Film erzählt von der Familie Griswold, die das Weihnachtsfest plant. Mit besonderem Ehrgeiz dabei ist der Vater Clark (Chevy Chase), der für das perfekte Weihnachtsfest an seine Grenzen und darüber hinausgeht. Er ist ein unverbesserlicher Optimist und lässt sich bis zuletzt die Vorfreude auf Weihnachten nicht verderben – trotz einiger Katastrophen.

Auf welche Filme freuen Sie sich zur Weihnachtszeit? Wählen Sie Ihre Lieblingsgeschichten aus.