Auf der A4 Dresden-Görlitz : Weil er seinen Tank leer fuhr: Mann verursacht zehn Kilometer Stau

Der Mann begann wegen seines leeren Tanks den Wagen zu schieben. Hunderte Autofahrer zuckelten hinter ihm her.

von dpa

14. Juli 2019, 18:29 Uhr

Uhyst | Zehn Kilometer Stau hat ein Autofahrer verursacht, dem auf einer Autobahn in Sachsen der Kraftstoff ausging. "Der Tank war leer", teilte die Görlitzer Polizei am Sonntag mit. Der Mann begann deshalb, seinen liegengeblieben Wagen auf der A4 Dresden-Görlitz zu schieben. Weil es wegen einer Baustelle dort nur einen Fahrstreifen gab, zuckelten Hunderte Autofahrer im Schritttempo hinter ihm her. Der Beifahrer hatte sich von einem anderen Auto zu einer nahen Raststätte mitnehmen lassen, um Sprit zu holen. Es dauerte laut Polizei mehr als eine Stunde, bis der Stau sich auflöste.