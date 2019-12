Kurioser Besucher : Weinseliger Waschbär torkelt über Erfurter Weihnachtsmarkt

Mittlerweile befindet sich das Tier zum Ausnüchtern im Tierheim.

von dpa

08. Dezember 2019, 16:13 Uhr

Erfurt | Am Glühwein genippt? Ein wohl betrunkener Waschbär ist über den Erfurter Weihnachtsmarkt getorkelt. Das kleine Tier mit dem buschigen Schwanz sei "offensichtlich alkoholisiert" gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. "Ein Atemalkoholtest wurde mit dem Tier aber nicht durchgeführt." Sicherheitsleute hätten sich zuerst um den Waschbären gekümmert, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

Nicht der erste Fall

Feuerwehrleute brachten ihn nach dem Vorfall am Samstag schließlich ins Tierheim. Ein ähnlicher Fall sorgte bereits im Sommer 2018 für Schlagzeilen: Damals lasen Polizisten zwei beschwipste Igel in der Nähe des Doms auf. Die Tiere hatten sich wohl an einer weggeworfenen Flasche Eierlikör gütlich getan. Im Zoo wurden die stacheligen Trinker anschließend aufgepäppelt.