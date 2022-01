Vereiste Straßen : Wetter am Wochenende: In Niedersachsen wird es glatt und kalt

Glatte Straßen haben in der Nacht zu Samstag zu Unfällen geführt. In den kommenden Tagen bleibt es weiterhin kühl. Die Aussichten.

Berlin | In der Nacht zu Samstag gab es gebietsweise glatte Straßen. So kam es in Niedersachsen, Sachsen und Teilen Bayerns zu Unfällen bedingt durch Schnee und Glätte. Im Landkreis Emsland (Niedersachsen) kam ein Auto mit angehängtem Wohnwagen von der vereisten Straße ab und überschlug sich. Auch in den kommenden Tagen wird Autofahrern zur Vorsicht geraten...

