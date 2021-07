Kinderfotos im Netz : Wie Eltern ungewollt Pädokriminelle beliefern

Oft wissen Eltern nicht, dass auch Pädophile im Netz veröffenltichte Schnappschüsse von Kindern sehen - und in kriminellen Foren verbreiten.

Berlin | Wenn Eltern ihre Kinder auf Instagram zeigen, wissen sie meist nicht, dass oft auch unwillkommene Gäste die Bilder sehen können. Dazu gehören vor allem Pädokriminelle, die Fotos der Sprösslinge heimlich stehlen und in dubiosen Portalen neu hochladen - wo die oft harmlosen Alltagsbilder in einen sexuellen Kontext gestellt werden. Gerade in der somme...

