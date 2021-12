Juryentscheidung : Wieder ein Corona-Begriff: „Wellenbrecher“ ist Wort des Jahres 2021

Die Corona-Pandemie dominiert erneut die Wahl zum Wort des Jahres. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache entscheidet sich mit "Wellenbrecher" diesmal für einen positiven Begriff.

Wiesbaden | "Wellenbrecher" ist das Wort des Jahres 2021. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Das Wort stamme aus dem Küstenschutz und werde mittlerweile für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels. Wort zur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.