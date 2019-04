Sucherfolg in der Oberpfalz : Wo ist Monika? Neue Spur in mehr als 40 Jahre altem Cold Case

Die Polizei vermutet, dass das zwölfjährige vermisste Mädchen möglicherweise ermordet wurde.

von dpa und lod

08. April 2019, 19:49 Uhr

Flossenbürg | Bei Grabungen nach einem möglichen Ablageort eines vermutlich vor Jahrzehnten getöteten Mädchens in der Oberpfalz sind die Ermittler auf ein Auto gestoßen. Das Fahrzeug liefere unter Umständen relevante Informationen für den Fall, sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag. Details nannte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.



Der Fundort des Wagens, vermutlich ein VW Käfer, liege direkt an einem Forst, südlich von Flossenbürg – der Grenze zu Tschechien. Stück für Stück hätten mehr als 20 Einsatzkräfte am Montagnachmittag mit Schubkarren, Schaufeln und Händen das Fahrzeug freigelegt. Demnach sind auch Bäume gefällt worden, um das Auto aus der Grube heben zu können. Ob der Fund tatsächlich im Zusammenhang mit dem vermissten Mädchen steht, sollen weitere Untersuchen am Wagen und der Grube zeigen.

Die damals zwölfjährige Monika Frischholz war vor beinahe 43 Jahren verschwunden. Am 25. Mai 1976 hatte die damals Zwölfjährige zu Fuß ihr Elternhaus verlassen. An einer Abzweigung des Weges verliert sich mangels Zeugen ihre Spur. Die Polizei vermutet, dass Monika ermordet wurde.



Hinweise zu möglichem Ablageort der Leiche

Im Dezember 2018 richtete die Kriminalpolizei die Ermittlungsgruppe "Froschau" ein, die den Fall neu aufrollt. Mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelten die Kriminalbeamten einen Ort südlich von Flossenbürg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, an dem die vermisste Schülerin vergraben sein könnte.

Ob und inwieweit die forensischen Grabungen menschliche Überreste oder Beweismittel zutage fördert, sei laut Polizei noch offen.

Unsere Ermittlungen haben uns nun so weit geführt, dass wir diesen möglichen Ablageort der Monika genauer untersuchen wollen. Wir wissen noch nicht was uns erwartet und ob wir sie letztlich hier finden. Egal jedoch wie diese erste Untersuchung verlaufen wird: Wir werden nicht aufgeben! Armin Bock, Kriminalhauptkommissar und Ermittlungsgruppenleiter der "EG Froschau"

Das Bayerische Landeskriminalamt hat 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat führen.