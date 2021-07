Wetter : Wochenende: NRW und Rheinland Pfalz drohen Starkregen

In der vergangenen Woche hatte ein Unwetter mit Starkregen eine Flut unter anderem in Rheinland-Pfalz und in NRW ausgelöst. Nun könnte es in beiden Bundesländern erneut zu Unwetter kommen.

Essen | Nach einigen Tagen Sonnenschein drohen in Nordrhein-Westfalen sowie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende wieder Schauer und Gewitter mit Starkregen. „Es kann theoretisch und punktuell in den Unwetterbereich gehen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mit Blick auf Nordrhein-Westfalen. Wo und ob die ...

