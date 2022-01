Tipps zur Prophylaxe : Wucherung an Schleimhäuten: Wann Polypen wirklich gefährlich werden

Man bemerkt sie erst, wenn sie besonders groß geworden sind: Polypen. Oft entstehen diese in der Nase und sind eher ungefährlich. Doch einige Auswucherungen können gesundheitliche Schäden zur Folge haben.

Berlin | Viele kennen sie von der ewig verstopften Nase: Bilden sich Polypen in den Nebenhöhlen, fällt das Atmen schwer, die Nase läuft ständig, oder man riecht nicht mehr so gut. Tatsächlich bilden sich Polypen aber auch woanders im Körper. Nicht immer müssen die Betroffenen unters Messer. Was sind Polypen? Bei Polypen handelt es sich überwiegend um kno...

