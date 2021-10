Prozess : Youtuber „Drachenlord“ räumt Körperverletzung ein

Seit Jahren streitet sich der Youtuber „Drachenlord“ mit seinen Gegnern - und das nicht nur im Internet. Wegen mehrerer Angriffe steht er nun vor Gericht. Die Vorwürfe räumte er weitgehend ein.

Nürnberg | Der wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagte Youtuber „Drachenlord“ hat die Vorwürfe gegen ihn in großen Teilen eingeräumt. Es treffe zu, dass er einen Mann vor seinem Haus mit einer Taschenlampe geschlagen und an der Stirn verletzt habe, sagte der 32-Jährige im Prozess in Nürnberg. Einen anderen habe er in den Schwitzkasten genommen und gesc...

