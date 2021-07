„heute“-Sendung am Montag : „Tschüss, alte Newsrampe“: Erste ZDF-Nachrichten aus neuem Studio

Die Nachrichtenoptik im Zweiten Deutschen Fernsehen bekommt eine Modernisierungskur. Wie der Sender mitteilt, gibt es einige Änderungen.

Mainz | Die ZDF-Nachrichtensendungen "heute" und "heute journal" werden ab Montag in einem umgestalteten Studio präsentiert. Das erste Mal bekommen Zuschauer das neue Design zu sehen am 19. Juli, um 19 Uhr, in der "heute"-Sendung. Wie der Sender mitteilt, sollen alle Nachrichtensendungen optisch dichter zusammen rücken und damit die Wiedererkennbarkeit der...

