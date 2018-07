Temperaturen bei knapp 40 Grad : Zahl der Hitzetoten in Japan steigt weiter

Die extreme Sommerhitze in Japan hat weitere Opfer gefordert. Am Donnerstag kamen zehn Menschen ums Leben.

von dpa

19. Juli 2018, 17:48 Uhr

Tokio | Insgesamt starben in Japan mehr als 40 Menschen seit Anfang der Hitzewelle vergangene Woche. Die Zahl der Toten allein in dieser Woche beläuft sich auf 29. Mehr als 10.000 Menschen mussten wegen Hitzschlags in Krankenhäusern behandelt werden. Bei der Mehrzahl der Opfer handelt es sich um ältere Menschen.

Temperaturen bei knapp 40 Grad

In vielen Teilen des Inselstaats stiegen die Temperaturen auf über 35 Grad Celsius, in der Stadt Kyoto wurden nach Angaben der Wetterbehörde 39,8 Grad gemessen. Vor wenigen Tagen hatten die Temperaturen zum ersten Mal seit fünf Jahren die Vierzig-Grad-Marke überschritten.

Meteorologen erwarten, dass die Hitze noch bis Ende Juli anhalten wird. Sie erfasste das Land kurz nachdem rund 220 Menschen im Westen Japans bei Überflutungen und Erdrutschen in Folge sintflutartiger Regenfälle ums Leben gekommen waren.