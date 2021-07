Unwetter : Zahl der Hochwasser-Toten in Belgien steigt auf 14

Nicht nur NRW und Rheinland-Pfalz kämpfen mit den Wassermassen. In Belgien ist die Zahl der Todesopfer der Überschwemmungen auf mindestens 14 gestiegen. Besonders betroffen ist die Region Wallonien.

Brüssel | Die Zahl der Toten in Folge des Unwetters und der Überschwemmungen ist auch in Belgien weiter gestiegen. Über Nacht fanden die Einsatzkräfte in der Wallonischen Region weitere Tote - somit forderte das Unwetter bisher mindestens 14 Menschenleben, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Ministerpräsident von Wallonien, Elio Di Rupo, sagt...

