Folgen der Überschwemmungen : Zahl der Toten bei Hochwasserkatastrophe steigt auf über 130

Die Wassermassen gehen zurück. Nach und nach wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Allein im Hochwasser-Hotspot Ahrweiler gibt es mindestens 90 Tote - und die Behörden befürchten weitere Opfer.

Koblenz | An einigen Orten der verheerenden Flut geht das Wasser langsam zurück - aber die Zahl der Toten steigt und steigt. Und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Am Samstagmorgen werden allein aus dem Hochwasser-Hotspot Ahrweiler in Rheinland-Pfalz mehr als 90 Tote gemeldet. Es sei zu befürchten, dass noch weitere Todesopfer hinzukämen, teilt die Polizei mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.