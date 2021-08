Katastrophe : Zahl der Toten nach Flut in China jetzt bei mindestens 300

Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle in der Region Zhengzhou wurden vom Taifun „In-Fa“ ausgelöst. Jetzt erhöhte sich die Zahl der Opfer deutlich.

Zhengzhou | Die Anzahl der Todesopfer nach den Überschwemmungen in der chinesischen Region Zhengzhou liegt mindestens dreimal höher als bislang bekannt. Wie die Behörden am Montag mitteilten, stieg die Zahl auf mindestens 300 an. Demnach kamen mindestens 292 Menschen allein in Zhengzhou ums Leben, insgesamt acht starben zudem in den Nachbarstädten Xinxiang und...

