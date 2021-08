Statistik : Zahl der Über-Hundertjährigen erreicht Höchststand

In Deutschland werden die Menschen im Schnitt immer älter. Also gibt es auch mehr Hundertjährige. 80 Prozent von ihnen sind weiblich.

Wiesbaden | Die Zahl der Hochbetagten in Deutschland hat einen Höchststand erreicht. 2020 waren laut Statistischem Bundesamt 20.465 Menschen 100 Jahre oder älter. Das waren 3523 Menschen mehr als 2019, wie das Amt am Dienstag mitteilte. „Noch nie während der letzten zehn Jahre gehörten so viele Menschen zur Altersgruppe 100 plus“, erklärten die Wiesbadener Sta...

