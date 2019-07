Prozess gegen Meyer Werft : Zivilklagen 25 Jahre nach Untergang der "Estonia" abgewiesen

Die Kläger hatten von der Prüfungsstelle und der Meyer Werft gut 40 Millionen Euro Schadenersatz gefordert.

von afp

19. Juli 2019, 14:28 Uhr

Nanterre | Es war das größte Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte: Rund 25 Jahre nach dem Untergang der "Estonia" hat ein französisches Gericht die Zivilklagen von rund 1000 Überlebenden und Opferangehörigen abgewiesen.

Die Kläger hatten von der französischen Prüfungsstelle Bureau Veritas und dem Papenburger Schiffbauer Meyer Werft gut 40 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Das Verfahren zieht sich seit Jahren durch die Instanzen. Die Schuldfrage für das Unglück ist nie endgültig geklärt worden.

Der Untergang der "Estonia" ist das größte Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Damals kamen 852 Menschen ums Leben. Die Ostseefähre mit 989 Menschen an Bord war in der Nacht zum 28. September 1994 bei der Überfahrt von Tallinn nach Stockholm vor der Südküste Finnlands gesunken. Das Schiff war Anfang der 80er Jahre bei der Meyer Werft in Papenburg vom Stapel gelaufen, das Bureau Veritas hatte das Schiff als seetüchtig eingestuft.