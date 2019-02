Schmuggelware auf chinesischem Schiff : Zoll beschlagnahmt 90.000 Flaschen Wodka für Nordkorea

Der niederländische Zoll hat 90.000 Flaschen russischen Wodka auf dem Weg nach Nordkorea sichergestellt.

von afp

26. Februar 2019, 21:23 Uhr

Den Haag | Die illegale Fracht sei vom Zoll auf einem Schiff des chinesischen Unternehmens Cosco Shipping im Hafen von Rotterdam entdeckt worden, sagte Zoll-Sprecher Roul Velleman am Dienstag. Das Schiff war in Hamburg beladen worden und am Donnerstag in Rotterdam eingelaufen. Der Wodka-Export fällt unter die UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

Sanktionen gegen Nordkorea

Die 90.000 Flaschen wurden am Freitag auf Anordnung des niederländischen Ministeriums für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit beschlagnahmt. Sie seien in einem Container unter einem Flugzeugrumpf geschmuggelt worden, wie Ministeriumssprecherin Sigrid Kaag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es sei "wichtig", dass die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Pjöngjang durchgesetzt würden.

Wie die Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete, waren die hochprozentige Großlieferung direkt für den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und die Militärführung des international isolierten Landes bestimmt. Der niederländische Zoll bestätigte dies zunächst nicht. Kim trifft sich am Mittwoch in Vietnams Hauptstadt Hanoi mit US-Präsident Donald Trump.

"Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist eine Geschichte, wie man sie in Krimis findet", sagte Zoll-Sprecher Velleman. Was mit den 90.000 Flaschen geschehen soll, sei noch nicht entschieden. Sie könnten nun zerstört oder versteigert werden.