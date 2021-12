Kriminalität : Zoll findet Crystal Meth in Buntstift-Packungen

An kreativen Ideen scheint es Schmugglern nicht zu mangeln, wie sie Drogen verschicken. Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn hat dennoch im November jede Menge Rauschgift entdeckt - mehr als 600 Kilo.

Köln | Crystal Meth in Buntstift-Verpackungen und Ecstasy in Weihnachtsbaumkugeln: Im Kampf gegen den Drogenschmuggel hat der Zoll am Flughafen Köln/Bonn im November umfangreiche Mengen an Rauschgift in kuriosen Tarnungen sichergestellt. Mehr als 600 Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von knapp 1,6 Millionen Euro in nur einem Monat seien für d...

