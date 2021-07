Flutkatastrophe : Verkehrschaos in NRW: Wo es Zugausfälle und gesperrte Autobahnen gibt

Überflutungen und Dauerregen sorgen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für Verkehrsprobleme. Was ist auf Autobahnen und im Bahnverkehr noch möglich?

Düsseldorf/Mainz | Mehrere Orte in Rheinland-Pfalz sind nach Starkregen und Überflutungen von der Außenwelt abgeschnitten. Stark beeinträchtigt sind der Landkreis Ahrweiler und der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Auch in Nordrhein-Westfalen kämpfen Einsatzkräfte an vielen Orten mit einer sich verschärfenden Hochwasserlage. Die Stadt Hagen ist besonders betroffen. Auch auf den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.