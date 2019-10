Unfall in Bonn : Zusammenstoß mit Taxi: E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Der 26-jährige E-Scooter-Fahrer trug keinen Helm und stürzte mit voller Wucht auf den Boden.

von dpa

13. Oktober 2019, 09:22 Uhr

Bonn | Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Bonn lebensgefährlich verletzt worden. Der 26-Jährige hatte einem Taxi in der Nacht zum Sonntag die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der keinen Helm trug, stürzte und schlug mit voller Wucht auf dem Boden auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.