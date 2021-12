Notfälle : Zwei Teenager überleben Hai-Attacke in Australien

Mit knapper Not sind zwei Teenager bei einer Hai-Attacke an einem Badestrand in Australien noch einmal davon gekommen - dank der beherzten Hilfe einer Familie am Strand.

Ocean Grove | Zwei Teenager haben im Südosten Australiens eine Hai-Attacke überlebt. Die beiden Opfer - ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge - würden im Krankenhaus von Geelong 75 Kilometer südwestlich von Melbourne behandelt und seien in „stabilem Zustand“, berichteten lokale Medien am Dienstag. Der Angriff ereignete sich in Ocean Grove, einem B...

