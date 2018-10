Nach Schusswaffengebrauch : Zwei Tote bei Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz

Zwei Polizisten seien bei dem Einsatz schwer verletzt worden.

von Christopher Chirvi

19. Oktober 2018, 11:11 Uhr

Kirchheim an der Weinstraße | Bei einem Polizeieinsatz im rheinland-pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Polizisten wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, seien die Beamten um 8.30 Uhr wegen einer Gefahrenlage alarmiert worden, dabei sei es zum Schusswaffengebrauch gekommen. Ob damit auch ein Schusswechsel gemeint ist, war zunächst unklar.

Laut Polizei bestehen keine weiteren Gefahren, die Ermittlungen dauern an.