Zahnarzt löste Großeinsatz aus : Zwei Tote nach Schüssen in Dänischenhagen – weitere Leiche in der Kieler Innenstadt gefunden

Die Fahndung wurde beendet: Der mutmaßliche Täter hat sich in Hamburg der Polizei gestellt.

Dänischenhagen/Kiel/Hamburg | Die Schüsse in Dänischenhagen bei Kiel geschahen offenbar im privaten Umfeld: Ein Zahnarzt (47) soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (43) und deren neuen Freund (53) getötet haben. Er hat sich am Mittwochabend in Hamburg der Polizei gestellt und wurde vorläufig festgenommen. Related content Tatort war eine Doppelhaushälfte im Rosenweg. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.