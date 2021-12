Wetter : Zweistellige Temperaturen am dritten Advent

Schnee und Eis auch in den Niederungen? Die Wetterlage stellt sich um in Deutschland. Es wird wieder wärmer. Womit die einzelnen Regionen rechnen müssen.

Offenbach am Main | Vorweihnachtliches Wetter geht anders: Ab Sonntag können die Temperaturen in vielen Regionen zweistellig werden. Für den dritten Advent sagte der Deutsche Wetterdienst am Freitag zehn Grad im Nordwesten voraus. Mit dem Schnee, der Ende der Woche manche Regionen verzuckerte, ist erst einmal Schluss. Am Samstag ziehen sich die Schneefälle an die A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.