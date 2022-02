DWD warnt vor Sturmböen : Achtung! Erneut stürmisches Wochenende im Norden erwartet

Das Sturmtief „Nadia“ hatte erst kürzlich hierzulande für Chaos und unzählige Sachschäden gesorgt. Am kommenden Wochenende wird es ebenfalls stürmisch.

Die Menschen im Norden erwartet ein weiteres stürmisches Wochenende. Besonders am Samstag ziehen an den Küsten Sturmböen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. An der Ostsee stürmt es auf Rügen und in Vorpommern. An der Nordsee können am Freitagabend noch Gewitter aufziehen, am Samstag noch vereinzelt Schauer. Ab und an scheint...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.