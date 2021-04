Rheinland-Pfalz : Amokfahrt von Trier - Anklage wegen fünffachen Mordes

Am 1. Dezember vergangenen Jahres raste ein Mann mit seinem Sportgeländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast. Bei der Tat wurden fünf Menschen getötet: darunter auch ein neun Wochen altes Baby.

Trier | Knapp fünf Monate nach der Amokfahrt in Trier hat die Staatsanwaltschaft den Fahrer wegen fünffachen Mordes angeklagt. Zudem wirft die Behörde dem 51-jährigen Deutschen versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor, davon 14 Mal in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft in Trier (Rheinland-Pfalz) mitteilt...

