Deutsch-russische Hochstaplerin : Anna Sorokin: USA schiebt falsche Millionenerbin nach Deutschland ab

Hochstaplerin Anna Sorokin mischte sich mit einer falschen Identität unter die Reichen Manhattans. Nun sitzt sie angeblich schon im Flieger zurück in ihre alte Heimat.

Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin soll US-Medienberichten zufolge am Montagabend (Ortszeit) nach Deutschland abgeschoben worden sein. Wie die Boulevardzeitung „New York Post“ unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, sollte die 31-Jährige ein Flugzeug nach Frankfurt am Main besteigen. Sorokin, die sich in den USA den Nachnamen „D...

