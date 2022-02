TV-Tipp : Arte zeigt neue Folge von „In Wahrheit“

Es ist der sechste Fall von TV-Kommissarin Judith Mohn, und der besteht eigentlich aus zwei Fällen. Sie muss jedenfalls tief graben, um herauszufinden, was „In Wahrheit“ geschehen ist.

Die Reihe „In Wahrheit“ scheint im deutschen Krimi-Kaleidoskop einen festen Platz gefunden zu haben. Die sechste Folge der einmal jährlich ausgestrahlten Reihe ist am Freitag um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen. In der Hauptrolle ist wieder Christina Hecke als sympathisch-unaufgeregte Chefermittlerin Judith Mohn zu sehen. An ihrer Seite spielen Robin Sonder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.