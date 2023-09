Meeresforscher in Estland haben in der Ostsee vermutlich das Wrack eines deutschen Frachtdampfers entdeckt, der vor fast genau 100 Jahren gesunken war. Das Wrack liegt einer Mitteilung der staatlichen Verkehrsbehörde vom Freitag zufolge etwa 7,5 Kilometer westlich der Insel Saaremaa in einer Tiefe von 20 Metern.

Dabei könnte es sich nach Angaben von Ivar Treffner vom Estnischen Schifffahrtsmuseum um den 1897 erbauten deutschen Dampfer „Kronos“ handeln, der am 16. November 1923 mit 21 Mann Besatzung an Bord sank, nachdem er zuvor auf Grund gelaufen war. Der genaue Standort des Wracks sei bislang unbekannt gewesen.

Der Mitteilung zufolge wurden die 60 mal 10 Meter großen Überreste bei routinemäßigen Vermessungsarbeiten in der Vorwoche entdeckt. Bei einem Tauchgang habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem Wrack anders als anfangs angenommen nicht um ein Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg, sondern einen Frachtdampfer handelt.