Am Freitagabend 14 Verletzte bei schwerem Unfall in Köln – Verdacht auf illegales Autorennen Von dpa | 19.08.2023, 12:27 Uhr Nach dem Unfall in Köln bot sich ein Bild der Zerstörung. Foto: Petra Albers/dpa

Im Kölner Stadtteil Deutz ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-jähriger Sportwagenfahrer war an einer Ampel mit überhöhter Geschwindigkeit ungebremst in andere Autos gefahren. 14 Menschen wurden verletzt.