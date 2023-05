Bei einem Messerangriff in Polen wurden am Dienstagabend mehrere Menschen verletzt, ein Mädchen erlag ihren Verletzungen. Symbolfoto: imago images/U. J. Alexander up-down up-down Festnahme eines 19-Jährigen 16-jähriges Mädchen stirbt bei Messerangriff in polnischem Jugendheim Von dpa | 10.05.2023, 08:26 Uhr | Update vor 38 Min.

In Polen sind am späten Dienstagabend zehn Menschen in einem Kinder- und Jugendheim mit einem Messer attackiert worden. Eine junge Heimbewohnerin erlag ihren Verletzungen.