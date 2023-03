Nach Schüssen in Bramsche Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Kriminalität 16-Jähriger nach Schüssen in Bramsche gestorben Von dpa | 02.03.2023, 12:23 Uhr

Ein 81-Jähriger schießt in Bramsche bei Osnabrück erst auf einen 16-Jährigen, dann in Richtung der Mutter und schließlich auf sich. Tags darauf stirbt der Jugendliche an seinen schweren Verletzungen.