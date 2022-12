Zahlreiche Beamte waren am Mittwochmorgen in ganz Deutschland im Einsatz. Foto: Imago Images/K. Schmitt up-down up-down 25 Festnahmen 3000 Beamte im Einsatz: Große Razzia in Reichsbürgerszene Von dpa | 07.12.2022, 07:59 Uhr | Update vor 9 Min.

In elf Bundesländern fand am Morgen eine Razzia in der Szene der Reichsbürger statt. 25 Menschen wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben.