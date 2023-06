Gasexplosion Foto: Wang Peng/Xinhua/AP/dpa up-down up-down Unfälle 31 Tote durch Gasexplosion in Restaurant in Nordwestchina Von dpa | 22.06.2023, 10:18 Uhr

Am Vorabend des Drachenbootfests kommt es in Yinchuan in Nordwestchina zu einer Katastrophe mit vielen Toten. Ursache der Explosion war vermutlich ein Gasleck.