Höhenretter sind an einer stehengebliebenen Seilbahn an einer Gondel mit Passagieren im Einsatz. Foto: -/5vision.Media/dpa FOTO: - up-down up-down Technischer Defekt 41 Passagiere nach drei Stunden aus Gondelbahn gerettet Von dpa | 30.07.2022, 03:51 Uhr

Rettungskräfte haben am Freitagabend 41 Menschen aus den Gondeln der Seilbahn Rüdesheim in Hessen befreit. Die knapp 1,4 Kilometer lange Bahn war zuvor wegen eines technischen Defekts an der Hydraulik stehengeblieben, wie ein Polizeisprecher sagte.