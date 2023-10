Die 55-Stunden-Sperrung der Autobahn 7 rund um den Hamburger Elbtunnel ist am frühen Montagmorgen um kurz vor 4.00 Uhr aufgehoben worden. Die Autobahn A7 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld und der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen sei in beiden Richtungen wieder für den Verkehr freigegeben, teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH am frühen Morgen mit.

Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld einschließlich des Tunnels war seit Freitagabend für den Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung war nötig, um die Arbeiten für den Bau des Lärmschutztunnels über der A7 in Hamburg-Altona weiterführen zu können. Es wurden mehrere Verkehrszeichenbrücken ausgetauscht und mit neuer Technologie ausgestattet, so die Sprecherin. Zudem seien Fertigteilträger für die vorgezogenen Tunnelzellen aufgelegt worden.

Nächste Vollsperrung des Elbtunnels im November

Der nächste Termin für die Vollsperrung des Elbtunnels steht auch bereits fest. Voraussichtlich an einem Wochenende im November müssen sich Autofahrer wieder eine Alternative suchen, wollen sie rund um Hamburg die Elbe überqueren. Entweder wird der Elbtunnel zwischen Freitag, 17. November, 21 Uhr bis Montag, 20. November, 5 Uhr gesperrt oder von Freitag, 24. November, 21 Uhr bis Montag, 27. November bis 5 Uhr. An welchem der beiden Wochenende der Elbtunnel gesperrt wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Grund für die erneute Sperrung ist die Erweiterung der A7 auf acht Spuren und der Bau des neuen Lärmschutztunnels im Abschnitt Altona, der bis 2028 fertig werden soll.