"Lauchhammer - Tod in der Lausitz" Einschaltquoten 5,66 Millionen Zuschauer sehen ARD-Krimi „Lauchhammer" Von dpa | 29.09.2022, 12:32 Uhr

Das Erste hat am Mittwochabend in der Primetime das Rennen um die beste Quote gemacht. Der Abstand der Zuschauerzahlen zum Quiz im Zweiten war deutlich.