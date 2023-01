Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah Foto: Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa up-down up-down Kriminalität Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah gefunden Von dpa | 05.01.2023, 14:18 Uhr

Acht Mitglieder einer Familie wurden in einem Wohnaus in den USA tot aufgefunden. Was genau passiert und wann es zu der Tat gekommen ist, bleibt aber derzeit unklar.