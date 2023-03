Schnee in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Wetter Achterbahnfahrt der Temperaturen am Wochenende Von dpa | 10.03.2023, 11:20 Uhr

Die Spanne reicht von knapp über Null Grad im Norden bis zu knapp 20 Grad in Südbaden. Der nächste Kalteinbruch in Deutschland ist dann auch schon in Sicht