Die Blockade der Aktivisten sorgte für lange Schlangen in den Terminals am Hamburger Flughafen, hier vor dem Schalter von Eurowings. Foto: Markus Lorenz up-down up-down Zahlreiche genervte Passagiere „Ich bin völlig fertig“: Klimaaktivisten am Hamburger Airport erzürnen Reisende Von Markus Lorenz | 13.07.2023, 17:22 Uhr

Am ersten Ferientag sofort ab in den Flieger – daraus wurde für Tausende nichts am Flughafen Hamburg, weil Aktivisten der „Letzten Generation“ den Betrieb lahmlegten. Reisende zwischen Verständnis, Unverständnis und Erschöpfung.