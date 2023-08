Weitere Fälle in Zukunft wahrscheinlich Ärzte entfernen lebenden Wurm aus dem Gehirn einer Australierin Von Barbara Barkhausen | 29.08.2023, 14:32 Uhr Wurm in Gehirn von Australierin entdeckt Foto: dpa/AP/Canberra Health Services up-down up-down

Es fing mit Bauchschmerzen und Atemnot an, gefolgt von Gedächtnislücken und Depressionen. Später stellte sich heraus: Die Erkrankung einer Frau in Australien verursachte ein acht Zentimeter langer, lebender Wurm in ihrem Gehirn.