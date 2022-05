Breiten sich Affenpocken bald auch in Deutschland aus? (Archivbild) FOTO: dpa Symptome bei Virusinfektion Nach Fällen in Großbritannien: Affenpocken bald auch in Deutschland? und Alina Groen | 18.05.2022, 16:26 Uhr Von dpa | 18.05.2022, 16:26 Uhr

Seit Anfang des Jahres treten in Großbritannien vermehrt Fälle von Affenpocken auf. Das Robert-Koch-Institut sensibilisiert nun auch die Menschen in Deutschland. Was bisher über die Ausbreitung der Pocken bekannt ist.