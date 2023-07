Emine Sevgi Özdamar Foto: Helmut Fricke/dpa up-down up-down Literatur Akademie vergibt Georg-Büchner-Preis 2023 Von dpa | 17.07.2023, 07:17 Uhr

Der Georg-Büchner-Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. In Darmstadt will eine Jury nun bekanntgeben, wer den Preis in diesem Jahr erhält.