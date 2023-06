Berlin Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Berlin Alarm an Schule: Polizei ermittelt wegen Notruf-Missbrauch Von dpa | 28.06.2023, 13:30 Uhr

Am Morgen gehen an der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg mehrere Notrufe ein. Das Gebäude wird geräumt. Ein Fehlalarm, stellt sich nun heraus. Die Polizei ermittelt.